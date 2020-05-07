Anlık 78 binden fazla izlendi | Bartu Küçükçağlayan, Serdar Ortaç'ı canlı yayından attı

Müzisyen ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile Şarkıcı Serdar Ortaç'ın Instagram yayını sosyal medyada gündem oldu. Küçükçağlayan Ortaç'ı yayından attı.

Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş’ın karantina günlerinde başlattığı Instagram yayını Mücbir Sebepler’i her akşam binlerce kişi izliyor. Mücbir Sebepler’in dün akşamki (6 Mayıs) konuğu Serdar Ortaç’tı.

Pop müziğin başarılı ismi Serdar Ortaç ile Bartu Küçükçağlayan’ın sohbetini anlık yaklaşık 78 binden fazla kişi izledi.