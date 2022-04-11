Ankaralı tatlıcı: Kiloyla almıyorlar, tatlı alımı sayıya düştü artık

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Başkent’te esnafın sorunlarını dinledi. Maliyetlerin artmasından şikayet eden bir kumpirci, "Elektrik, doğal gaz faturaları çok yüksek ve benim bütün cirolarım dörtte bire düştü. Günde 10 kumpir ya satıyorum ya satamıyorum. Günde 60, 70 sattığım yerde şu anda sadece 10 tane satıyorum. Bu benim batışım demek" dedi. Tatlı satan bir esnaf ise "Yoğunluk yok. Pahalı olanı tercih etmiyorlar. İşte ‘3-4 tane ondan alalım’… Kiloyla almıyorlar. Tatlı alımı sayıya düştü artık" diye konuştu.

Levent Gök, dün Ankara'nın Etimesgut ilçesinde esnafı ziyaret etti. Esnaf, ekonomik kriz nedeniyle işlerinin azalmasından yakındı.

"Bu, benim batışım demek"

Bir kumpirci, "Elektrik, doğal gaz faturaları çok yüksek ve benim bütün cirolarım dörtte bire düştü. Günde 10 kumpir ya satıyorum ya satamıyorum. Günde 60, 70 sattığım yerde şu anda sadece 10 tane satıyorum. Bu, benim batışım demek. Dükkanıma kilit vurup gitmem demek" dedi.

"Aralık ayından beri de ciddi düşüşte"

Dükkanı yaklaşık 8 aydır işlettiğini söyleyen kadın, "İlk güzel başladık, ama dolar ne zaman 18 TL'yi görüp, tavan yaptı, ondan sonra girdi maliyetlerine bunlar yansıdı. Aralık ayından beri de ciddi düşüşte" diye konuştu.

"4,65 TL olması gerekiyor, şu an 8 TL'den alıyoruz"

Kumpircinin eşi de "KDV yüzde 8'den 1'e indirildi. Bu bizim tedarik ürünlerimizde geçildi, ama bizim kestiğimiz ürünlerde değil. Biz, yüzde 8'den veriyoruz. Patatesi o zamanlar 5 TL'den alıyorduk, yüzde 8'den 1'e düşünce 4,65 TL olması gerekiyor, şu an 8 TL'den alıyoruz" sözleriyle dert yandı.

İnşaat malzemeleri satan diğer bir esnaf, yaşadığı sorunları Levent Gök'e şöyle anlattı:

"Vatandaşın dairesine iki kova boya gitse bin 800 TL. Bir de tavanı var, 2 bin 200 TL. Naylonu var, 2 bin 500 TL. İşçilik, ben boyayacağım, 2 bin TL'den 5 bin TL. 5 bin TL verip bir vatandaş evini nasıl boyatacak? Biz de düşünüyoruz, iş bulabilir miyiz, bulamaz mıyız diye. Boya fiyatları, her şey yüzde 100 arttı. Yüzde 100 garanti ama yüzde 120 artan var."

"Eskisi gibi alamıyorlar"

Levent Gök, ziyaret ettiği bir tatlıcıya, ramazan ayında iftarda yurttaşların tatlı aldığını belirterek tatlı fiyatlarını ve yurttaşların alım gücünü sordu. Tatlıcı ise "Ürünün fiyatları insanlara fazla geliyor. Çünkü insanların kazanımı azaldı. Eskisi gibi alamıyorlar maalesef" dedi.

"Şeker çuvalı 800 TL oldu"

Tatlılarda kullanılan ürünlerin fiyatlarının arttığını belirten esnaf, "Şeker çuvalı 800 TL oldu. Zirve yaptı. Dolasıyla maliyetler çok yükseldi" diye konuştu.

"Kiloyla almıyorlar"

Esnaf, "Yoğunluk yok. Pahalı olanı tercih etmiyorlar. İşte ‘3, 4 tane ondan alalım’… Kiloyla almıyorlar. Tatlı alımı sayıya düştü artık” dedi.

Kaynak: ANKA