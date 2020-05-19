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Ankaralı dansçılar 19 Mayıs için dans etti

19 Mayıs 2020 10:05

Ankaralı dansçılar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir araya gelerek Ankara’nın simge yerlerinde ünlü sanatçı Çelik’in “Atam” şarkısı eşliğinde dans etti.

Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir organizasyon yapan Art Event Organizasyon ve Dans Stüdyosu, Ankaralı dansçıları bir araya getirdi. Genç dansçılar, Ankara’nın simge yerlerinde sanatçı Çelik’in “Atam” şarkısı eşliğinde dans etti.

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