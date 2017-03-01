T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ankara'da maskeli protesto: Asbestli ölüme hayır!

01 Mart 2017 18:53

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Havagazı Fabrikası alanında 350 ton asbest bulunan binayı yıkması büyük tepki topladı. Halkevleri üyeleri, maske ve özel kıyafetlerle eylem yaptı. Ellerindeki megafonlar ile Ankaralıları uyaran eylemciler, “Asbest kanser demek. Asbeste hayır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ankaralıların sağlığını tehdit ediyor” açıklaması yaptı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası, Ankara'daki Havagazı Fabrikası alanında yaptırılan asbest yüzey ölçümlerinde yüzde 15 ile yüzde 40 arasında asbest türünün en tehlikesi olan amphibole tespit edildiğini açıkladı. Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Namık Kemal Kaya "Mili Eğitim Bakanlığı'nın o bölgedeki okulları yıkım işlemi bitine kadar tatil etmesini talep etti. O bölgede yaşayan halk önlem alınıncaya kadar başka yerde ikamet etmeli. Aynı şekilde işyeri olanlar yine önlem alınıncaya kadar işe gitmemeli. Kısaca büyük şehir belediyesi ne olursa olsun önlem almaya yanaşmıyor. Halk kendi önlemini kendisi almalı" dedi. Mimarlar Odası'nın açıkalması üzerine Halkevleri üyeleri, Kızılay'da bir eylem gerçekleştirdi. #AsbestliÖlümeHayır diyen Halkevleri üyeleri, halkı tepki göstermeye çağırdı. Grup maske takarak ve koruyucu kıyafet giyerek eylem yaptı. Pazarları gezen grup vatandaşlara uyarılarda bulundu.

ETİKETLER

Ankarahavagazı fabrikasıeylemasbestprotestoMelih Gökçekmaskeyıkımmahkemevideohaberizle

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24