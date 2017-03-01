Ankara'da maskeli protesto: Asbestli ölüme hayır!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Havagazı Fabrikası alanında 350 ton asbest bulunan binayı yıkması büyük tepki topladı. Halkevleri üyeleri, maske ve özel kıyafetlerle eylem yaptı. Ellerindeki megafonlar ile Ankaralıları uyaran eylemciler, “Asbest kanser demek. Asbeste hayır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ankaralıların sağlığını tehdit ediyor” açıklaması yaptı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası, Ankara'daki Havagazı Fabrikası alanında yaptırılan asbest yüzey ölçümlerinde yüzde 15 ile yüzde 40 arasında asbest türünün en tehlikesi olan amphibole tespit edildiğini açıkladı. Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Namık Kemal Kaya "Mili Eğitim Bakanlığı'nın o bölgedeki okulları yıkım işlemi bitine kadar tatil etmesini talep etti. O bölgede yaşayan halk önlem alınıncaya kadar başka yerde ikamet etmeli. Aynı şekilde işyeri olanlar yine önlem alınıncaya kadar işe gitmemeli. Kısaca büyük şehir belediyesi ne olursa olsun önlem almaya yanaşmıyor. Halk kendi önlemini kendisi almalı" dedi. Mimarlar Odası'nın açıkalması üzerine Halkevleri üyeleri, Kızılay'da bir eylem gerçekleştirdi. #AsbestliÖlümeHayır diyen Halkevleri üyeleri, halkı tepki göstermeye çağırdı. Grup maske takarak ve koruyucu kıyafet giyerek eylem yaptı. Pazarları gezen grup vatandaşlara uyarılarda bulundu.