Ankara'da gecekonduları yıkmak için gelen yıkım ekiplerine mahalleli tepki gösterdi

Mamak Fahri Korutürk Mahallesi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık dört yıldır yıkmayı planladığı evlerin yıkılacağına dair son tebligat ocak ayında geldi. Ancak gecekondu sahipleri mayıs ayında yürürlüğe giren “imar barışı”ndan faydalanmak için başvuru yaptı ve bunun için gerekli parayı da ödedi. Buna rağmen dün (25 Temmuz) belediyenin yıkım ekipleri imar affından faydalanmış evleri yıkmak için geldi. Halk yıkım ekiplerine direnince polis saldırdı. Dün yıkımın usulsüz olduğunu söyleyen mahallelilerden beş kişilik heyet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na görüşmeye gitmişti ancak muhatap bulamamıştı. Dün akşam üstü mahalleyi terk eden yıkım ekipleri bugün sabah saatlerinde polis eşliğinde tekrar geldi. Mahallede gecekonduların yıkımı devam ediyor. Kaynak: (Sendika.org)