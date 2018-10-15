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Ankara'da düzenlenen 'Kedi Güzellik Festivali' yoğun ilgi gördü

15 Ekim 2018 18:01

Pursaklar Belediyesi'nin Ankara Kedisi'ni dünyaya tanıtmak ve hayvan sevgisi aşılamak amacıyla düzenlediği '3'üncü Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali'nde bu yıl 200 kedi yarıştırıldı. Festivalde, Rukiye Söğüt'e ait 'Pamuk' isimli kedi birinci oldu. Pursaklar Belediyesi tarafından ilki 2012 yılında düzenlenen ve son 3 yıldır da uluslararası hale getirilen 'Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali' Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Veterinerler tarafından kontrolleri yapılan 200 kedi podyuma çıkartıldı. Festivale Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ve AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan ve Orhan Yeğin'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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