Ankara'ya gideceğini söyleyip evden çıkan taksiciden 65 gündür haber yok

Sivas'ta 24 Temmuz günü 2 günlüğüne Ankara'ya gidiyorum diyerek evden çıkan taksi şoförü Uğur Şimşek'ten (47) haber alınamıyor. Ailesi, Şimşek'in hayatından endişe ediyor.

Sivas'ta taksi şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Uğur Şimşek, 24 Temmuz günü 2 günlük bir iş için Ankara'ya gideceğini belirterek evinden ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen Şimşek'e telefonla da ulaşamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Şimşek'in kardeşi Yıldırım Şimşek (42) de Ankara'ya giderek ağabeyinden bir iz bulmaya çalıştı, ancak sonuç alamadı.