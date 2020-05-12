Ankara Valiliği: Alem yapan polisler görevden el çektirildi

Ankara Valiliği, bir emniyet müdür yardımcısı ve bir komiser yardımcısının çiftlik evindeki parti görüntülerine dair açıklama yaptı. Valilik, görüntülerin nisan ayına ait olduğunu belirtti ve polislere soruşturma başlatıldığını, görevden el çektirildiklerini açıkladı.

Ankara Valiliği’nin “Bir Emniyet Müdür Yardımcısı ve Bir Komiser Yardımcısının Çiftlik Evinde Alem Yaptığı Konusuyla İlgili Basın Açıklaması” başlıklı açıklaması şöyle:

“Gölbaşı ilçesinde nisan ayı başında meydana gelen ve basına da intikal eden, bir emniyet müdür yardımcısı ve bir komiser yardımcısının çiftlik evinde alem yaptığı konusuyla ilgili olarak ilgililer hakkında derhal soruşturma başlatılarak Valiliğimizce 06.05.2020 tarihinde görev yerleri değişikliği yapılmış, soruşturma kapsamında görevden el çektirilme işlemi uygulanmıştır.”

Ne Olmuştu?

Ankara’da emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y., çiftlik evi kiraladı. Emniyet görevlileri, Fatih T. ile irtibata geçti. Görüşmenin ardından Fatih T. görüntülere de yansıyan kadınlarla çiftlik evine gitti. Eğlence sırasında Fatih T., alkolün de etkisiyle sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından canlı yayına geçti. Bunun üzerine emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları, yayını kaydederek, durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a aktardı. Görüntüleri izleyen Yılmaz'ın tepki gösterip, hem emniyet müdür yardımcısının hem de komiserin görev yerini değiştirdiği öğrenildi.