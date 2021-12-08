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Ankara Üniversitesi'nde "ekonomik kriz" forumuna saldırı; polis, biber gazıyla müdahale etti

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kantininde buluşan öğrenciler, ülkücü olduğu iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı

08 Aralık 2021 17:17

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrencilerin oluşturduğu Mülkiye Dayanışması tarafından düzenlenen foruma, ülkücü olduğu öne sürülen bir grup saldırdı. Olayın ardından kampüse giren polis, öğrencilere biber gazıyla müdahale etti.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrencilerin oluşturduğu Mülkiye Dayanışması, “Sefalete mahkum değiliz, krizin faturasını ödemek zorunda değiliz” sloganıyla bugün bir forum düzenledi. “Yoksullaşmaya ve ekonomik krize karşı forumda buluşalım” çağrısıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kantininde buluşan öğrenciler, ülkücü olduğu iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı.

Karşıtlı görüşlü öğrenciler arasında arbede yaşanırken kampüse giren polis öğrencilere biber gazıyla müdahale etti.

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