Ankara Tuzluçayır’da Sivas Katliamı anmasına polis müdahalesi

Tuzluçayır’da bulunan Ana Fatma Cemevi önünde bir araya gelen gruba polis müdahalede bulundu.
Alevi ve demokratik kitle örgütlerinin Ankara Tuzluçayır’da 2 Temmuz Sivas Katliamı’na ilişkin yapmak istedikleri basın açıklamasına polis izin vermedi.
Tuzluçayır’da bulunan Ana Fatma Cemevi önünde bir araya gelen gruba polis müdahalede bulundu. Valilik kararını gerekçe göstererek izin vermeyen polisler, cemevinin içine girerek 3 kişiyi gözaltına aldı. Polisin müdahalesi sonrası kitle, Ana Fatma Cemevi’nde anma etkinliği gerçekleştirirken, cemevinin etrafı ise polis ablukasına alındı.