Ankara sokaklarında Disney karakterli Gökçek çizimleri

Ankara’da sokak ve enstalasyon (yerleştirme) sanatı eserleriyle Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in peşini bırakmayan KÜF grubu, yeni projelerini video formatında yayınladı. Geçmişte, Disney’in ünlü karakteri Mickey Mouse’ı makamında ağarlayan ve ünlü çizgi film karakterine, başkentin maskotu ‘Misket‘ adlı Ankara kedisiyle Ankara havası oynatan Gökçek’in bu kez kendisi Mickey Mouse olarak resmedildi. KÜF’ün sokaklara çizdiği çalışmada Mickey karakterinde görülen Gökçek, Ankara kedisi tarafından kovalandı.