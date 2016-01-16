T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ankara sokaklarında Disney karakterli Gökçek çizimleri

16 Ocak 2016 15:04

Ankara’da sokak ve enstalasyon (yerleştirme) sanatı eserleriyle Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in peşini bırakmayan KÜF grubu, yeni projelerini video formatında yayınladı. Geçmişte, Disney’in ünlü karakteri Mickey Mouse’ı makamında ağarlayan ve ünlü çizgi film karakterine, başkentin maskotu ‘Misket‘ adlı Ankara kedisiyle Ankara havası oynatan Gökçek’in bu kez kendisi Mickey Mouse olarak resmedildi. KÜF’ün sokaklara çizdiği çalışmada Mickey karakterinde görülen Gökçek, Ankara kedisi tarafından kovalandı.

ETİKETLER

melih gökçekküfmickey mousedisney

Diğer Videolar

HDP İstanbul İl Örgütü'nden ateş açılması sonrası açıklama: Partimizi hedef alan saldırıların müsebbibi iktidardır

Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'nin çekimleri başladı

Cem Yılmaz: Memlekette bütün kötülükleri yapan 3 kişi var: Ben, Tarkan ve Athena Gökhan

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu: "Türk dostlarım, oturmaya mı geldik!"

Aşırı yüklü traktör ikiye ayrıldı; işte o anlar

Mülteciler Derneği'nden Sinan Oğan'a yalanlama: Suriyeliler ile ilgili iddiaları gerçekte var olmayan, uydurma bir teze dayanıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24