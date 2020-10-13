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Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı | Mansur Yavaş’tan Atatürk’lü mesaj

"Gazi Mustafa Kemal Paşam..."

13 Ekim 2020 11:36

Ankara’nın başkent ilan edilmesinin 97. yılını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan bir video paylaşarak kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından Atatürk’lü 97. yıl paylaşımı yaptı. Yavaş açıklamasında ise ”Gazi Mustafa Kemal Paşam; Siz, yiğit seğmenlerin, Türk yurdu Anadolu’nun bu kadim şehrine inandınız. İnancınızın gururunu taşıyarak ve hedeflerinize sahip çıkarak yürüyoruz. Cumhuriyetimizin ebedi kalesi size minnettardır. Ankara’mızın Başkent oluşunun 97. yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

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