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"Ankara Kuşu" tahliye edildi

5 aydır tutuklu bulunuyordu

18 Ağustos 2020 12:26

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeni ile hakkında Oktay Yaşar isimli şahıs, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oktay Yaşar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şahsın aktif olarak kullandığı Twitter hesabından 6 Nisan 2015'de "Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor", 7 Şubat 2015'de "Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış" ve 3 Şubat 2015'de ise "Fetullah Gülen, gözyaşlarını tutamadı" şeklinde paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Yaptığı paylaşımlarla FETÖ elebaşını mağdur göstermeye çalıştığı, örgüt ile liderinin eylemlerini meşru gösterme amacı içerdiğinin belirtildiği iddianamede şüpheli Oktay Yaşar’ın "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Oktay Yaşar hakkında açılan davada Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Hakim karşısına çıktı
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde, sanık Oktay Yaşar, duruşmaya tutuklu bulunduğu Sincan T Tipi Cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşma salonuna korona virüs önlemleri kapsamında sadece avukatlar alındı. Duruşmada savunma yapan Oktay Yaşar, suçsuz olduğunu söyleyerek, yaptığı paylaşımların FETÖ propagandası olmadığını iddia etti. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanık Oktay Yaşar’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

“Tahliye edildi”
Mahkeme sonrasında Yaşar’ın avukatı Hasan Seymen sosyal medya hesabından yaptı açıklamada, “Ankara Kuşu lakaplı Oktay Yaşar’ın duruşması sonuçlandı. Baştan beri ifade ettiğimiz gibi kendisinin hiçbir suçu yoktur. 5 aydır fuzuli yere tutuklu bulunuyordu. Mahkeme bunu takdir etti ve tahliyesine karar verdi” dedi.

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