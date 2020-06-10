Ankara kulislerinde ne konuşuluyor?

Koronavirüs salgını sonrası TBMM'nin açılmasıyla ilk gündem bekçilerin yetkilerini genişleten düzenleme oldu.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğine “FETÖ projesi” dediği için AKP'li vekillerin suç duyurusu kapsamında ifadeye çağrıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un yumruklu saldırısına uğradı.

Siyasette de seçim yasasında değişiklik yapılması, boraların seçim sistemine müdahale başlıkları konuşuluyor. Kabine değişikliği de konuşulan bir diğer gündem.

Ankara'nın kulislerini ve gündemdeki sıcak başlıkları Şirin Payzın, Gökçer Tahincioğlu ve Murat Sabuncu tartıştı.