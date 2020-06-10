T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ankara kulislerinde ne konuşuluyor?

Şirin Payzın, Gökçer Tahincioğlu ve Murat Sabuncu tartıştı

10 Haziran 2020 17:48

Koronavirüs salgını sonrası TBMM'nin açılmasıyla ilk gündem bekçilerin yetkilerini genişleten düzenleme oldu.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğine “FETÖ projesi” dediği için AKP'li vekillerin suç duyurusu kapsamında ifadeye çağrıldı. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un yumruklu saldırısına uğradı.

Siyasette de seçim yasasında değişiklik yapılması, boraların seçim sistemine müdahale başlıkları konuşuluyor. Kabine değişikliği de konuşulan bir diğer gündem.

Ankara'nın kulislerini ve gündemdeki sıcak başlıkları Şirin Payzın, Gökçer Tahincioğlu ve Murat Sabuncu tartıştı. 

ETİKETLER

ilker başbuğÖzgür ÖzelAnkara kulisleriŞirin PayzınGökçer TahincioğluMurat Sabuncu

Diğer Videolar

BBP Genel Başkanı Destici: İstanbul Sözleşmesi’ni yırtıp atmamız lazım

ABD’de cip protestocuların arasına daldı

Heybeliada'da bir tekne alabora olarak battı

Türkiye’nin ilk jeopark müzesi: Kızılcahamam

Yavru boz ayı kaçtı, köpek kovaladı

Taksim’de çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlhan Cihaner: Kürtlerin seçme seçilme hakkı ellerinden alındı; etik ittifaklar...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kurultayda tek aday olan Kılıçdaroğlu, 6. kez Genel Başkan seçildi...

MasterChef'te diskalifiye şoku!...

Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti; 'anne'...

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Cemal Kafadar: Fatih Sultan Mehmet'in...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlhan Cihaner: Kürtlerin seçme seçilme hakkı ellerinden alındı; etik ittifaklar...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24