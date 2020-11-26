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Ankara Kalesi mora büründü

Erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden kadınların isimleri kaleye yansıtıldı

26 Kasım 2020 09:37

Ankara Kalesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında mora büründü. Kaleye, erkekler tarafından öldürülen kadınların isimleri yansıtıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan Ankara Kalesi'ne 'mor' ışıklarla aydınlatıldı. Kadına Yöneliş Şiddete Karşı Mücadele kapsamında Ankara Kent Konseyi tarafından yapılan ışıklandırmada, erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden kadınların isimleri kaleye yansıtıldı. 

 

Kaynak: Anka Haber Ajansı

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Ankara Kalesi25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günümora büründükadına yönelik şiddet

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