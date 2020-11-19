T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı'ndan 'Kısıtlamalara' tepki: Bakanlar, milletvekilleri kahvehanede mi Covid-19 oldu?

İsa Güven, kahvehane kültürünün bitirilmeye çalışıldığını savunarak Erdoğan'a da seslendi

19 Kasım 2020 15:19

Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, yeni tip Koronavirüs genelgesiyle kahvehanelerin kapatılmasına tepki göstererek, “Acaba bakanlar, milletvekilleri kahvehanede mi Covid-19 oldu?” diye sordu. Güven, kahvehane kültürünün bitirilmeye çalışıldığını savunarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Eğer bize kahvecilik yaptırmak istemiyorsanız, söyleyin gelelim, anahtarlarımızı teslim edelim” diye seslendi.

Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı son genelge ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin yine kapatılacak olmasına tepki gösterdi. Güven, 16 Mart'ta kahvehanelerin kapatıldığını, 1 Haziran’dan itibaren açıldıktan sonra da oyun oynamaya izin verilmediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Yine kahvehaneler kapandı. Bilim Kurulu’na seslenmek istiyorum. 9 aydır Ankara’nın göbeğinde bir sivil toplum örgütünün başkanı isyan ediyor. Ne hikmetse bizlerin hiç görüşünü olmadınız. Bu kovid ne hikmetse kahvehanelerden mi bulaşıyor? Bakanlar, milletvekilleri, halkımız ve hatta kendi çocuklarım kovid oldu. Hepsine geçmiş olsun. Acaba bakanlar, milletvekilleri kahvehanede mi Covid-19 oldu?” 

"Söyleyin anahtarımızı teslim edelim"

Güven, kendilerinin görüşünün alınmadan kahvehanelerin tekrar kapandığını vurgulayarak, Erdoğan’a şöyle seslendi:

“Oyun oynanmadığı için zaten 30-50 çayla geçiniyorduk. Bizlere 25 bin lira verdiniz. Bizler dükkan kiramızı, ev kiramızı ödeyemiyoruz. Bizim kahvehanelerimizin ne zaman açılacağı belli değil.  Çıkın ‘Artık Türkiye Cumhuriyeti’nde kahvecilik yaptırmayacağız’ deyin vatandaşı da borçlandırmayın. 9 aydır çektiğimiz kredileri ödeyemiyoruz. 500 yıllık kahvehane kültürümüzün ölmesine bizim gönlümüz razı değil. Eğer bize kahvecilik yaptırmak istemiyorsanız, söyleyin gelelim, anahtarlarımızı teslim edelim.”

"O zaman 1 ay hiç kimse dışarıya çıkmasın"

AVM’ler açıkken kahvehanelerin kapatılmasına da tepki gösteren Güven, buraların da kalabalık olduğun kaydederek, “O zaman 1 ay hiç kimse dışarı çıkmasın” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya gezisinde esnafa “Al çay keyfi yap” sözünü hatırlatan Güven, “Biz açız, ben 9 aydır uyuyamıyorum. Haksızlığa uğruyoruz. Benim üyem ‘Ben açım’ diye telefon açıyor. Ben Ankara’nın göbeğinde esnaf odası başkanıyım borcumu ödeyemiyorum, normal esnaf nasıl ödesin? Ben hırsızlık mı yapayım? Sayın Cumhurbaşkanım esnaf aç” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

ETİKETLER

Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanıİsa Güvenkoronacoronakoronaviürsvirüssalgınpandemi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Ocak 2021

İBO Show'da Cem Yılmaz ve MFÖ sürprizi; hep birlikte söylediler...

İzmir Narlıdere Metrosu’nda ışık göründü

Japonya'da günlük en yüksek vaka sayısı görüldü

Sosyal medyada viral olan video: 'Ayçiçek yağı 4 ayda %60'lık zam sonrası, kutlamalar eşliğinde evlere giriş yapıyor'

140journos'un 'Tosuncuk' belgeselinin İlk fragmanı yayınlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri anlattı; rektör atanan Melih Bulu’ya neden itiraz...

Metropoll Araştırma en beğenilen siyasetçi anketini açıkladı: ''İki isimden biri...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi, gözaltında çıplak aramaya maruz kalan Rüya Ağdaş Sönmez’in...

Fatih Altaylı: Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına takılan kelepçe, Gezi eylemlerini başlatan...

Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e: Sen zaten hakem değilsin, oynadığın da...

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevinden ayrılma kararı...

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu: İstifa etmeyeceğim; Boğaziçi öğrencisi kullanıldı,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri anlattı; rektör atanan Melih Bulu’ya neden itiraz...

Metropoll Araştırma en beğenilen siyasetçi anketini açıkladı: ''İki isimden biri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24