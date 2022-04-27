T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ankara havasıyla göbek atıp çöp toplayan görevliye para taktılar

27 Nisan 2022 11:04

İstanbul Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde çöp toplayan bir belediye görevlisi, arkasına gelen ses teçhizatlı arabanın çaldığı müzikle göbek atmaya başladı. Çevredeki vatandaşların da görevliyle oynadığı ve araçtan inen bir vatandaşın da para taktığı görüntüler kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta meydana geldi. Temizlik görevlisi, çöp toplama kamyonu ile çalıştığı sırada arkasına bir araç geldi. Ses sistemi bulunan araçta çalınan Ankara havasını duyan belediye işçisi müziğin ritmine ayak uydurarak dans etmeye başladı. Renkli görüntülerin oluştuğu olaya çevredeki vatandaşlarda eşlik etti. Araçtan inen bir vatandaş ise belediye işçisine para taktı. Kamyonun arka kısmında hem oynayan, hem de sokaktaki çöpleri toplayan işçinin o anları araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbulEsenyurtÇöp toplayan görevligöbek attıAnkara havası

Diğer Videolar

Kılıçdaroğlu: Erdoğan 'zamanında seçim olacaktır' gibi açıklamalar yapıyor ama aslında erken seçim olacak

Ekrem İmamoğlu: İstanbul, medeniyetlere ev sahipliği yapmış büyük bir koleksiyoncu

CHP'li Barut'tan Bakan Soylu'ya: Afgan çobanlar olmadığı zaman bizim tarımımız yürümeyecek mi?

Ankara'da 4 yeni metro hattı açılıyor

SpaceX Globalstar'ın FM15 uydusunu uzaya fırlattı

CHP'li Tanrıkulu: Mayıs ayında 207 yurttaşın yaşam hakkı ihlal edildi, 697 kişi eylemlerde gözaltına alındı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24