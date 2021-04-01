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Ankara Gar Katliamı'nda hayatını kaybedenler Ankara Garı önünde ve sosyal medyada anıldı

01 Nisan 2021 10:30

Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde gar önünde düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'ne yönelik IŞİD saldırısında yaşamını yitiren 104 kişi, katliamın 2 bininci gününde Ankara Garı önünde anıldı.

Katliamda yaşamını yitirenlerin ve yaralananların aileleri, adaletsizliğe dikkat çekmek için sosyal medyada da etkinlik düzenledi. "#Adaletsiz2000Gün" etiketiyle yapılan etkinlikte, üzerinden 2 bin gün geçen katliamda hâlâ adaletin sağlanmadığını vurgulandı.

Etkinliğe oyuncu Bülent Emrah Parlak, TİP Milletvekili Barış Atay, CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu da destek verdi. 

Yapılan videolu paylaşımlarda, insanlığa karşı suç kapsamında süren davaya ve adalet talebine dikkat çekildi ve kayıplar anıldı.

10 Ekim 2015Ankara Gar KatliamıIŞİD saldırısıanma2 bininci gün

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