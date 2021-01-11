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Ankara depreminin sesi yayınlandı

11 Ocak 2021 15:47

Ankara'nın Kalecik ilçesinde dün meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

Merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesinde dün saat 22.53'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu, "Deprem nispeten düşük büyüklükte olduğu için ses derin ve tok bir uğultu şeklinde işitilebiliyor. Alçak frekanslarda birkaç saniye içersinde sönümleniyor" dedi.

 

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Ankara depreminin sesiAraştırma Görevlisi Hamdullah LivaoğluAnkara'nın Kalecik ilçesi

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