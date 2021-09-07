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Ankara'da 'yol verme' kavgası; otobüse ateş etti

Otobüse ateş eden kişi gözaltına alındı

07 Eylül 2021 13:23

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi belediye otobüsünün şoförü ile tartıştı ve otobüse ateş etti. O anlar otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sularında Güven D. (37) 16 LE 123 plakalı aracı ile seyir halinde iken, Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförü Ş.K. ile trafikte yol vermeme anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonucunda Güven D. yanında bulundurduğu tabanca ile otobüse ateş ederek olay yerinden otomobili ile kaçtı.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili konuşan Güven D., park halinde çocuğunu beklediği sırada otobüs şoförünün aracını ileri çekmesini istediğini ve çekmesine rağmen kendisine hakaretler ettiğini iddia etti. Hakaretler üzerine kendisine hakim olamayarak ateş ettiğini söyleyen Güven D., asla şoföre zarar vermeyi amaçlamadığını söyledi.

Kaynak: İHA

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