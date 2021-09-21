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Ankara'da yol kenarına bırakılan 50 yavru köpekten 20’si öldü

21 Eylül 2021 10:02

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yol kenarına bırakılan 50’ye yakın yavru köpekten 20’si araçların altında kalarak öldü. 

İddiaya göre, Kulu Belediyesi’ne ait kamyonette bulunan belediye ekipleri Konya-Ankara karayolu üzerindeki işlek yol kenarına 50’ye yakın yavru köpeği bıraktı. Yol kenarına bırakılan yavru köpeklerin 20’si araçların altında kalarak öldü. Hayatta kalan yavru köpeklerden 23’ü Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hayvan barınaklarına götürülürken, ölen yavru köpeklerin bazıları Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından götürüldü.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından olayla ilgili açıklama yapan Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, “10.09.2021 tarihinde Gölbaşı ilçe sınırları içerisinde Kulu Belediyesi'ne ait araç ile yavru köpeklerin araziye bırakılması ile ilgili olayın bilgimiz dışında gerçekleştiğini üzülerek öğrendim. Olayın sorumluları ile ilgili gerekli soruşturmayı açacağımı kamuoyuna bildiriyorum” dedi.

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