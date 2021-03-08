Ankara'da drift partisi; 26 araç trafikten men edildi

Ankara'da bir araya gelerek drift yapan kalabalık gruba, ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak ve pandemi kurallarına uymamak gibi birçok suçtan ceza yağdı.

Emniyet ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada etkinliğe katılan grup içinde bulunan 1 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 5 sürücüye dur ihtarına uymayarak kaçmaktan, 8 sürücüye araç tescil belgesi bulundurmamaktan, 22 sürücüye de tehlikeli araç kullanmaktan ceza uygulandı. Etkinliğe katıldığı belirlenen toplam 26 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca, etkinliğe katılan 47 kişiye, maske kullanmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı için pandemi tedbirlerine aykırılıktan Umumi Hıfzısahha Kanunu gereğince idari işlem yapıldı.