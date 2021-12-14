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Ankara'da trafikte makas atan sürücüye bin 627 TL ceza

Sürücü hakkında adli işlem başlatılarak, araç trafikten men edildi ve otoparka çekildi

14 Aralık 2021 20:18

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen şahsa, bin 627 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Ankara’nın Pursaklar ilçesi Esenboğa yolu üzerinde, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen şahsa, bin 627 TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine el konuldu.

Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatılarak, araç trafikten men edildi ve otoparka çekildi.

Kaynak: İHA

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