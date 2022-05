Ankara'da soğukta ucuz et kuyruğu; ''Bir kilo etle 15 gün idare etmeye çalışıyoruz''

Ankara'da vatandaşlar bir kilo ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerde, soğuk havada Et ve Süt Kurumu önünde kuyruğa girdi. Bir yurttaş, “Vatandaş kasaba gidip et almaktansa buraya gelip eziyetini çekiyor. Vatandaşın günahı ne? Burası ucuz diye geldik ama 1,5 saat sıra bekledik. Kişi başı bir kilo kıyma verdiler başka vermediler" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Bir saat bekle bir kilo et alacaksın. Ne kıymeti var ki? Kasaba gitsen 100’ün üzerinde, mecburen insanlar almaya geliyor. Bir kilo etle 15 gün idare etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Et fiyatların artınca vatandaşlar, Ankara'da Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü önünde bir kilo ucuz et alabilmek için kuyruğa girdi. Tüketicilere kuşbaşı et kalmadığı, kıymadan da sadece 1 kilogram alabilecekleri söylendi.

Ucuz et kuyruğundaki vatandaşlar şunları söyledi:

''Tavuk, but, kıyma aldım. Bir kilo veriyorlar. Kilosu 56 lira. Şunların eziyetine bakın. Şunları çek. Bu devletin başındaki adamlar, bunları görmüyor mu? Diyorlar ki yüzde 36 enflasyon düştü. Nereye düştü kardeşim? Sen gıdayı kattın mı enflasyona? Ben saat 10’da buradaydım. 10’dan beri bekliyorum. Ben emekli adamım pazartesi günü burada soğuğu yedim. Fenalaştım, yığıldım kaldım. Bu millet bu eziyeti çekmek mecburiyetinde mi?''

''Kişi başı bir kilo kıyma verdiler başka vermediler''

Başka bir vatandaş da, “Kasapta 90-120 liraya kadar et var. Vatandaş kasaba gidip et almaktansa buraya gelip eziyetini çekiyor. Vatandaşın günahı ne? Yazıklar olsun. Kasaba gittik. Kasapta pahalı, 110-120 civarında. Burası ucuz diye geldik ama 1,5 saat sıra bekledik. Kişi başı bir kilo kıyma verdiler başka vermediler. Et de alacaktık ama et yokmuş. Tavuk da var. 30 lira tavuğun kilosu. Aldığımız maaş yetmiyor, yetmeyince ucuz olan yere yöneliyoruz. Satışlar devam ederse geleceğiz, etmezse kasaba mahkum olacağız” dedi.

''Emekli maaşım yetmiyor çocuk okutuyoruz''

Et ve Süt Kurumu’ndan ucuz et alabilmek için ilk defa geldiğini söyleyen bir diğer vatandaş da, “Kıyma tavuk alacağım. Kıymanın kilosu 100 lira. Burası dedikleri gibi 56 liraysa burası uygun. Emekli maaşım yetmiyor çocuk okutuyoruz. Mutlu değiliz burada beklediğimize göre. Niye ben sıcak evimde durmak yerine buraya geleyim? Tabi artık evimiz de sıcak değil, doğalgaz yüzünden” diye konuştu.

''Cebimde para varsa bir kilo kıyma almayı düşünüyorum''

Emekli bir başka vatandaş da “Üreten yok. İnsanlar hep hazıra konmaya çalışıyor. Vallahi ben burada fiyatlara bakacağım. Cebimde para varsa bir kilo kıyma almayı düşünüyorum. 45-50 liraya yakın param var” dedi.

''Çiftçine, besicine sahip çıkmazsan olacağı bu''

İki saat boyunca bir kilo et almak için kuyrukta beklediğini söyleyen vatandaş, “Kırmızı et kalmamış sadece kıyma ve tavuk var. Başka da hiçbir şey yok. Bir kilodan fazla kıyma vermiyorlar. Kıyma, markette kasapta 100 liradan fazla, burada yarı fiyatına. Çiftçine, besicine sahip çıkmazsan olacağı bu daha bu iyi günler” ifadelerini kullandı.

Bir emekli ise tasarruf etmek için et ve süt kurumundan indirimli et aldığını kalan parayı da elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemek için kullandığını söyleyerek, “Şükür yetiyor da biraz daha rahat yaşamak için halk ekmek kuyruklarına giriyoruz” dedi.

Bir başka vatandaş, “Sözde bir kilo et varmış onu almaya geldik ama anlamsız olmuş gelmemiz. Bir saat bekle bir kilo et alacaksın. Ne kıymeti var ki. Kasaba gitsen 100’ün üzerinde mecburen insanlar almaya geliyor. Bir kilo etle 15 gün idare etmeye çalışıyoruz. Yani hep idare. Ben emekliyim, geçinmek için sıkıyorum kendimi yemesinden içmesinden… Aç karnımı doyursam kar diyeceğim. Bir saat için bir kiloda 15-20 lira avantajım olacak bir saat onu bekliyoruz. Dolmuş olmuş 7 lira. Bir Kızılay’a gitsen gelsen 14 lira” dedi.

