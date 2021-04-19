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Ankara'da silahlı, sopalı kavga

Polis, toplam 9 kişinin karıştığı kavga ile ilgili inceleme başlattı

19 Nisan 2021 20:37

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup pompalı tüfek, taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavga anı cep telefonu ile görüntülendi. 

Altındağ'da iki grup, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. İki grup, taş ve sopalarla birbirine girdi. Cep telefonuyla görüntülenen kavgada gruptakilerden birisi, yol kenarında park halindeki otomobilden pompalı tüfeği alarak ateş etmeye başladı. Şans eseri kimseye saçma isabet etmedi. Polis, toplam 9 kişinin karıştığı kavga ile ilgili inceleme başlattı. 

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