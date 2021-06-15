Ankara'da rüzgar ve sağanak etkili oldu; araçlar yolda kaldı, evleri su bastı

Ankara'da, dolu ve rüzgar ile birlikte etkili olan sağanak taşkınlara yol açtı, ağaçlar ve tabelalar devrildi, araçlar yolda mahsur kaldı.

Başkent'te şiddetli rüzgar ile birlikte etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış ile birlikte bazı ilçelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde de taşkın meydana geldi. Yağış ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar, suyla dolan iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Özellikle Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanakta oluşan taşkın nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar suya gömülerek mahsur kaldı. Sürücülerden bazıları, su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.