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Ankara'da; Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu tespit edilen 2 bin 30 tarihi sikke ele geçirildi

Ele geçirilen sikkeler, Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edildi

25 Ağustos 2021 10:51

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu tespit edilen 2 bin 30 tarihi sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler ise Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Beypazarı ilçesinde A.Ş. ve İ.K.'nın tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, A.Ş. ve İ.K.'nın Boyalı Mahallesindeki adreslerine dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

A.Ş. ve İ.K.'nın üzerinde yapılan aramada Roma, Bizans ve İslami Dönemlere ait olduğu tespit edilen 2 bin 30 adet tarihi sikke ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen sikkeler ise Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edildi.

tarihi sikkeAnadolu Medeniyetler Müzesi

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