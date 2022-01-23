Ankara'da polisten esnafa dayak kamerada

Ankara Altındağ’da hızlı araç kullandığı için uyardığı bir şoförle tartışan O.P., olaya müdahale eden Yunus ekibi tarafından dövüldü. O.P., amcasının işlettiği bakkal dükkânına sığınmak istedi ancak başaramadı. Yeğenini kurtarmak için araya giren F.P.'ye de şiddet uygulandı. Yaşananlar dükkânın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Altındağ’da 20 Ocak 2022 tarihinde yaşandı. İddiaya göre; O.P. karşı karşıya geçerken bir araç süratli şekilde önünden geçti ve küçük bir çocuk ezilme tehlikesi yaşadı. O.P. aracın şoförünü uyardı. Bunun ardından O.P. ile şoför arasında tartışma başladı. Tartışmaya, olay yerine gelen Yunus ekibi müdahale etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Yunus ekibi O.P.'yi dövmeye başladı.

Bunun üzerine O.P., amcası F.P.’nin işlettiği bakkal dükkânına kaçmaya çalıştı ancak başaramadı. Polisler, O.P.’yi dükkânın önünde de dövmeyi sürdürdü. Araya girerek yeğenini kurtarmaya çalışan F.P.'ye de şiddet uygulandı.

F.P. ve O.P., olayın ardından karakola giderek polisler hakkında şikâyetçi olmak istedi. Ancak Yunus ekibinin amirinin, F.P. ve O.P.’den şikâyetçi olmamaları konusunda ricada bulunduğu bildirildi. Amirin, F.P. ve O.P.’ye, memurları hakkında şikâyetçi olmaları halinde kendi aleyhine sonuçlar doğacağını söylediği öne sürüldü. F.P. ve O.P.’nin, AKP Altındağ ilçe yönetiminin de araya girmesiyle şikâyetten vazgeçtiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA