Oğlunun uyuşturucu temin ettiği parkta nöbet tutan kadın: Polis engel olmuyor

Oğlu uyuşturucu bağımlısı olan anne Mavigül Aygün, oğlunun uyuşturucu temin ettiği parkta nöbet tutuyor. "Biz kendi elimizle ihbar ettik, polisler geliyor ‘yapabileceğimiz bir şey yok’ diyor. Satıcının yerini buluyoruz söylüyoruz yine ‘yapabileceğimiz bir şey yok’ diyor" diyen Aygün, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “uyuşturucu satışını polise ihbar etmelerine rağmen hiçbir şey yapılmadığını” öne sürdü.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; 26 yaşındaki oğlu 10 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan anne Aygün, onun uyuşturucu alabileceği parkta resmen nöbet tutuyor, oğlu eve geç geldiğinde gece yarısı park park gezerek oğlunu bulmaya çalışıyor.

"Polis engel olmuyor. Devlet bizden yana değil, satıcıdan yana. Yaşadıklarımdan dolayı böyle düşünmek zorunda kalıyorum" diyen Aygün, "İntiharı bile düşündüm. Ben öldükten sonra benim çocuğuma ne olacak diye düşünüyorum. Devlet mi sahip çıkacak? Devlet kendi eliyle zehirliyor. Biz çare umuyoruz. Çok zor, maddiyat yetmiyor, 55 yaşındayım eşim 56 yaşında hala çalışmak zorunda. Parayı versen bir dert vermesen bir dert" dedi.

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