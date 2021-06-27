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Ankara'da metroyu kaçıran vatandaş sınava böyle yetiştirildi

"Sınava zamanında ulaşması sağlanmıştır"

27 Haziran 2021 12:23

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı. Ankara'da bir vatandaş metroyu kaçırınca indiği yere araba getirilerek sınava yetiştirildi. 

Olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Söğütözü istasyonundan Koru istasyonuna giderek YKS sınavına girecek olan bir yolcumuz treni kaçırmıştır. Sonraki trene binen yolcumuzun sınava yetişebilmesi için Çayyolu depo nizamiye güvenlik görevlileri ile irtibata geçilerek Koru istasyon çıkışına araç gönderilmek suretiyle sınava zamanında ulaşması sağlanmıştır."

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