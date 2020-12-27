Ankara'da Melih Gökçek’in 'kol saati' heykeli yerine ‘Kızılca Gün Anıtı’ geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin {ABB], Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü anısına Genelkurmay Kavşağı'nda yaptırdığı 27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı'nın açılışı yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve geldiğinde, selefi Melih Gökçek’in kendi döneminde 1,5 milyon TL’ye yaptırarak bu alana yerleştirdiği “kol saati” heykelini buradan kaldırtmıştı.

Ankara’da TBMM, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın arasında bulunan büyük meydana, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla yaptırılan "27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı" düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, CHP Ankara milletvekilleri ile Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı katıldı. Törende, Başkan Yavaş anıtı yapan heykeltıraş Aslan Başpınar'a teşekkür plaketi verdi.

Törende konuşan Mansur Yavaş, "Maliyeti Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılanan eserin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetini, onları karşılayan Ankaralıları ve 16 Türk devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni sembolize ettiğini belirterek, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki anıtta Türkiye Cmuhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra dönemin Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Vali Vekili Yahya Galip, Müderris Beynamlı Hacı Mustafa Efendi, ilk kadın muhtar Satı Kadın'ın yer aldığını" söyledi.

27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ile Milli Mücadele yıllarını anlatan anıt, Genelkurmay Kavşağı'na konuldu. Heykeltraş Aslan Başpınar tarafından yaklaşık 10 metre yüksekliğe ve 4,5 metre ene sahip cam elyaf takviyeli polyester malzemeden yapılan anıt, 17 figür ve 1 rölyeften oluşuyor. Anıta verilen isim olan ‘Kızılca Gün', Oğuz töresine göre bir devletin yıkılıp yeni bir devletin kurulduğu ve yeni liderin seçildiği gün olarak biliniyor.