T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ankara'da korkutan yangın

14 Ağustos 2020 18:26

Ankara'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Mamak ilçesi Hüseyingazi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Otların tutuşmasıyla başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Mamak Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ayrıca 112 ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

Aniden gerçekleşen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER

ankarayangınormanbaşkentitfaiye

Diğer Videolar

Harabe evin önünde 17 yıldır her gün gözyaşı döküyor

Kuş cennetinde sular çekildi, ‘Pelikan Adası’na yol açıldı

Anne oyaladı, çocuğu çaldı

Esra Erol: Şahsıma yapılan saldırının bilinçli bir şekilde, başka bir şeye hizmet ettiğini düşünüyorum

Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü

Sağlık Bakanlığı'ndan Koronavirüs'le mücadelede 'Hekimoğlu ve Mucize Doktor'lu yeni kamu spotları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi...

Dilipak, Esra Erol'da yaşanan olayın ardından İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Gwyneth Paltrow 48. yaşını çırılçıplak kutladı!...

Türk lirası eriyor; dolar 7.83 TL'yi aştı, euro 9 TL'nin...

Çocuğunun komşusundan olduğuna canlı yayında sevinmişti; kocasını da yanına alıp...

Asıl enflasyon oranı yüzde 36 diyen ABD'li ekonomist Hanke: Yabancı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi...

Dilipak, Esra Erol'da yaşanan olayın ardından İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24