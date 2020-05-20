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Ankara’da 'kayyım' açıklamasına 'ters kelepçeli' müdahale: HDP Ankara İl Başkanı dahil 8 gözaltı!

20 Mayıs 2020 18:12

HDP Ankara İl Örgütü'nün kayyımlara ilişkin açıklamasına polis müdahale etti ve İl Başkanı Vezir Coşkun Parlak ile sekiz kişi gözaltına alındı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara İl Örgütü, Iğdır, Siirt, Kurtalan, Baykan ve Altınova belediyelerine kayyım atanmasına karşı açıklama yapılmak istenmesine polis müdahale ederek, il Eşbaşkanı Vezir Coşkun Parlak’ı gözaltına almıştı.

Bir kez daha kayyım atanmasını protesto etmek isteyen partililere polis "Valilik izni olmadığı" gerekçesiyle müdahale etti. Parti binasından çıkan partililere polis izin vermeyerek, darp etti. HDP Parti Meclisi Üyesi ve avukat Alişan Şahin, polisler tarafından yere yatırılarak, ters kelepçelendi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi KHK’li Sosyolog Veli Saçılık da polisler tarafından gözaltına alındı.

Müdahale sırasında HDP üyeleri HDP Hakkari eski Milletvekili Nihat Akdoğan, Deniz Akil, Zeyno Bayramoğlu, Mehmet Şerif ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha gözaltına alındı. 

15 Mayıs'ta HDP'li 5 belediyeye daha kayyım atanmış ve  31 Mart yerel seçimlerinden bu yana kayyım atanan HDP'li belediyeye sayısı 45'e yükselmişti. 

Kaynak: Mezopotamya Ajansı

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