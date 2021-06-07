Ankara'da kadınların İstanbul Sözleşmesi protestosuna polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı

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Ankara Sıhhiye Adliyesi önünde, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararına karşı yapılan eylemde gözaltına alınan ve haklarında dava açılan kadınlara destek olmak için bir araya gelen kitleye polis müdahale etti.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgiye göre müdahale sırasında az 20 kadın gözaltına alındı.

Ankara Sıhhiye Adliyesi önünde toplanan kadınlar, 12 Ağustos'ta "İstanbul sözleşmesi Yaşatır! Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Yaşam Zincirinde Buluşuyoruz" çağrısıyla buluşan kadınlara yapılan polis müdahalesinde gözaltına alınan 33 kadına destek için bir araya geldi. Duruşma öncesi basın açıklaması yapmak isteyen kadınlara polis müdahale etti.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin sosyal medya hesaplarından müdahaleye tepki gösterilerek şöyle denildi:

"Hayatımızdan, haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz! #CesaretleSavunuyoruz"