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Ankara’da kadınların ‘İstanbul Sözleşmesi’ açıklamasına biber gazlı müdahale: Gözaltılar var

Polis açıklamaya müdahale etti, kadınlara biber gazı sıktı

16 Haziran 2021 19:57

Ankara’da kadınların İstanbul’da yapılacak “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” mitingine davet açıklamasına polis müdahale etti, kadınlara biber gazı sıktı. Gazeteci Demet Aran'ın sosyal medya hesabında paylaştığı bilgiye göre çok sayıda kadın gözaltına alındı. 

Türkiye’nin çekilme kararı aldığı ve kadına karşı şiddetin önlenmesini hedefleyen İstanbul Sözleşmesi, 1 Temmuz’da geçerliliğini kaybedecek. Erdoğan’ın imzasıyla 20 Mart’ta alınan bu kararın hukuken ve kadınlar nezdinde geçerliliği olmadığını savunan kadın örgütleri, 19 Haziran Cumartesi günü İstanbul Maltepe’de “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” mitingi düzenleyecek.

Ankara Kadın Platformu üyeleri de düzenledikleri basın toplantısıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek büyük mitinge katılım çağrısı yapmak için Sakarya Caddesi’nde toplandı. Basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Gruptan dağılmasını isteyen polisler, kadınlara biber gazıyla müdahale etti. Gazeteci Demet Aran'ın sosyal medya hesabında paylaştığı bilgiye göre çok sayıda kadın gözaltına alındı. 

Video: Demet Aran

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