Ankara'da ikili eğitime geçilen okullarda, ders çıkışı karanlığa kaldı

Keçiören'de Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi öğrencileri pandemi nedeniyle ikili eğitime geçilmesinin ardından hava karardıktan sonra saat 21.00'da okuldan çıkmaya başladı. Günde 8 saat eğitim gören öğrencilerin velileri her gün okul çıkışına gidiyor. Çocuğunu akşamın karanlığında bekleyen bir veli, "Lise 1, yeni başladı. Benimki kız çocuğu ben korkuyorum. Şimdi havalar güzel de yarın kış olacak. Biz veliler olarak uğraşıyoruz ama bir çözüm bulamıyoruz” dedi.

Eğitim Sen ise aynı bölgede İmam Hatip okullarındaki boş kontenjanlara dikkat çekti.

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki, İncirli Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte ikili öğretime geçti. Pandemi nedeniyle blok ders uygulamasının da kalktığı okulda, 11 ve 12’inci sınıflar sabah 07.30’da okula gelirken, 14.30’da derse başlayan 9 ve 10’uncu sınıflar için çıkış zili saat 21.00’de çalıyor. Buna rağmen sınıfların çoğunda sınıf mevcudu; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre Anadolu liseleri için en yüksek sınıf mevcudu olan 40 kişinin üzerindeyken, bu sayı bazı sınıflarda 47’ye kadar çıkıyor.

Bölgede eğitim yapan imam hatip liselerinde sınıf mevcudu 20-25 iken, Anadolu liselerinde 63

Öte yandan aynı bölgede bulunan ve tekli eğitim yapan Anadolu imam hatip liselerinde ise, öğrenci başına derslik ortalaması 20-25 civarındayken, bu okullarda 15-16 kişilik sınıflar var. Bölgedeki diğer Anadolu liselerinde de durum farklı değil. Örneğin Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi’nde derslik başına 67 öğrenci düşerken, bu sayı Bekir Gökdağ Anadolu Lisesi’nde yaklaşık 63, Etlik Anadolu Lisesi’nde 63, Kalaba Lisesi’nde 56. Bu okulların çoğu ikili eğitim-öğretim yapıyor ve öğlenci sınıfların çıkış saatleri hemen hemen aynı.

Eğitim-Sen: Anadolu İmam Hatip Liselerinde dokunulmazlık var

Eğitim-Sen Ankara 3 nolu Şube Başkanı Cemal Erdoğan, Keçiören’de adrese dayalı öğrenci alan tüm Anadolu liselerinde durumun aynı olduğunu söyledi. Erdoğan, “(Pandemi nedeniyle) Şimdi artık blok ders yapamadığımız için saat tam 21’de çıkıyorlar. Sabahçı grup ise saat tam 07.40’ta derse başlıyor. Hem öğretmen hem öğrenciler verimsiz olduğunu çok iyi biliyorlar. Veliler de belki bunu biliyor, ama hak arama diye bir şey yok. Keçiören’de ihtiyaçtan değil sadece politik nedenlerle imam hatip orta okul ve liseleri açıldı. Örneğin Etlik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ortalama öğrenci sayısı 21, Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde derslik başına 23 öğrenci düşüyor. Bu liselerde kaç kişi? 44’ü var, 47’si var ama 40’ın altında hiç değil. Durum bu anlamda vahim. Herkes bunu biliyor, ama kimse bunu dillendirmiyor çünkü orada dokunulmazlık var” diye konuştu.

"Kervan yola çıktı ama yolda dizilmeye niyet de yok"

Öğrencilerin saat 21.00’de çıktığı İncirli Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi’nde İngilizce öğretmeni olarak çalışan, Eğitim Sen 3 nolu Şube yöneticisi Melek Aşır ise okuldaki durumu “Temizlik anlamında zaten personel yetersiz, İŞ-KUR üzerinden gönderilenler dahil. 6 Eylül’de okulların açılacağı söylenmesine rağmen 1 Eylül’den itibaren okullar açılacakmış gibi çalışılmaya başlanmış. Destek personeli yok, memur yok, yardımcı personel yok ayrıca MEB’in şimdiye kadar yaptığı güvenlik protokolleri de iptal edilmiş durumda. Zaten 21.00’e kadar eğitimin sürdüğü yerde yardımcı personel olmadığı için temizliğe ayıracak vakit de yok. Ertesi gün de 07.30’da tekrar okul başlayacak. Temizlik, hijyen, mesafe filan; temizlik zaten yok. 44 kişilere dayanıyor sınıflar mesafe kısmı zaten yok. Elde bir tek aşı var, kimine çıkmış kimine çıkmamış sınıflarda yüzde 20’nin üzerinde aşılanmış çocuk yok. Kervan yola çıktı ama yolda dizilmeye niyet de yok” sözleri ile anlattı.

"Çocuklar da mağdur herkes mağdur"

Çocuğunu beklerken konuşan bir veli “Çocuklar da mağdur herkes mağdur. Durumu söyledik, ama bura ilçe milli eğitime atıyor topu” dedi. Bir başka veli ise, “Eve gidiyoruz çocuk yorgun argın yatıyor. Ders yapma durumu falan olmuyor. Çok geç bir saat” diyerek şikâyetini anlattı.

"Benimki kız çocuğu ben korkuyorum"

Okul önünde 9. sınıfa giden çocuğunu bekleyen bir veli “Bu normal değil. 9’da normal olan bir şey var mı? 9’da kimi bulabilirsin? Burada çocukların emniyeti bile var mı? Bir tane polis görüyor musunuz? Tamam 9’da dağılımı yapıyorsun, virüsten dolayı diyorsun… Peki 40 dakika yapacağın dersi 30 dakika neden yapmıyorsun?” derken öğrencinin annesi de, “40 dakika ders süresi, 40 kişi var sınıfta. Lise 1, yeni başladı. Benimki kız çocuğu ben korkuyorum. Şimdi havalar güzel de yarın kış olacak. Biz veliler olarak uğraşıyoruz, ama bir çözüm bulamıyoruz” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Çocuğunu okuldan alan bir vatandaş “İzinliyim ben bugün, fırsatı değerlendirdim ama ilerleyen günlerde ne olur servis mi ayarlarız ne yaparız bakarız” dedi. (ANKA)