Ankara'da bir doktor, Covid-19 hastası iyileşince 'Michael Jackson dansı' yaptı

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs günlerinde yurdun ve dünyanın birçok yerinden vatandaşların moralini yüksek tutmak adına renkli videolar geliyor.

Yeni tip Koronavirüs günşlerinde Ankara'da bir hastanede görev yapan Dr. Adnan Menderes Vural da Koronavirüs hastasının iyileşme göstermesi üzerine, sevincini dans ederek gösterdi.

Vural sevinç gösterisini, dünyaca ünlü pop şarkıcısı Michael Jackson'ın ikonikleşen Moonwalk (Ayda yürüyüş) dansı ile yaptı.

Adnan Menderes Vural, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sabah viziteden sonra, yaklaşık olarak bir haftadır solunum cihazında takip ettiğimiz, ileri yaş Covid pozitif hastamızın değerlerinin iyiye gittiğini gördük ve nefes borusuna yerleştirdiğimiz entübasyon tüpünü çekip hastamızı solunum cihazından ayırmaya karar verdik. Bu durum ekip olarak bizleri çok sevindirdi. İşlem öncesinde kişisel koruyucu ekipmanlarımızı giyindim ve sevinçliydim.Tabii doğal olarak bu sevinç ruhunuzdan bedeninize de yansıyor. Bendeki yansıması da dans etmeyi sevdiğim için bu şekilde oldu. Sonrasında hastamızı başarılı bir şekilde solunum cihazından ayırdık. Onun nefes alırken yaşadığı mutluluğu görmek bizleri de çok mutlu etti."

Kaynak: ANKA-DHA