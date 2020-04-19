T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ankara'da bir doktor, Covid-19 hastası iyileşince 'Michael Jackson dansı' yaptı

19 Nisan 2020 18:57

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs günlerinde yurdun ve dünyanın birçok yerinden vatandaşların moralini yüksek tutmak adına renkli videolar geliyor. 

Yeni tip Koronavirüs günşlerinde Ankara'da bir hastanede görev yapan Dr. Adnan Menderes Vural da Koronavirüs hastasının iyileşme göstermesi üzerine, sevincini dans ederek gösterdi.

Vural sevinç gösterisini, dünyaca ünlü pop şarkıcısı Michael Jackson'ın ikonikleşen Moonwalk (Ayda yürüyüş) dansı ile yaptı. 

Adnan Menderes Vural, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sabah viziteden sonra, yaklaşık olarak bir haftadır solunum cihazında takip ettiğimiz, ileri yaş Covid pozitif hastamızın değerlerinin iyiye gittiğini gördük ve nefes borusuna yerleştirdiğimiz entübasyon tüpünü çekip hastamızı solunum cihazından ayırmaya karar verdik. Bu durum ekip olarak bizleri çok sevindirdi. İşlem öncesinde kişisel koruyucu ekipmanlarımızı giyindim ve sevinçliydim.Tabii doğal olarak bu sevinç ruhunuzdan bedeninize de yansıyor. Bendeki yansıması da dans etmeyi sevdiğim için bu şekilde oldu. Sonrasında hastamızı başarılı bir şekilde solunum cihazından ayırdık. Onun nefes alırken yaşadığı mutluluğu görmek bizleri de çok mutlu etti."

Kaynak: ANKA-DHA

ETİKETLER

habervideoankarahacettepehastanehacettepe hastanesikoronacoronakoronavirüshastadoktortaburcudans

Diğer Videolar

Şirin Payzın: Programımıza verilen ceza seyircinin haber alma hakkına kesildi

ABD'den çapıcı görüntüler; binlerce protestocu Burnside Köprüsü'ne yüzükoyun yattı

İstiklal Caddesi’nde yeni normale dönüş başladı

Meral Akşener, Nazım Hikmet şiiri okudu: Bu hasret bizim

Koronavirüs | Mehmet Tezkan: Yeni bir dalga gelirse metrobüslerden başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2020’yi pozitif büyüme performansı ile kapatacağız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Program sunucusu By Kuş, Almanya'da yere Türk bayrağı çizilmesine tepki...

Takside kadına şiddet...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"15 Temmuz boşluğumuza geldi, istediklerimizi yapamadık" diyen Sevda Noyan...

Türkbükü'nde şezlong fiyatı günlük bin lira, aylık 24 bin lira...

Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hâkimin ilginç para trafiği; 16...

THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu...

Türkiye'de Koronavirüs | 22 kişi daha hayatını kaybetti, 786 yeni...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Program sunucusu By Kuş, Almanya'da yere Türk bayrağı çizilmesine tepki...

Takside kadına şiddet...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24