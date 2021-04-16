Ankara'da hastanenin kapatılmasına tepki: "Gece gündüz pandemi demeden çalıştık, karşılığında işsiz mi kaldık?"

1952 yılından beri hizmet veren Ankara Verem Savaş Derneği Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin kapatılması ve çalışanlarının işten çıkarılması kararına karşı hastane çalışanları tepki göstererek "Gece gündüz pandemi demeden çalıştık, karşılığında işsiz mi kaldık" dedi.

Sol Haber'in aktardığına göre, Ankara’nın ilk verem hastanesi olan Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin, Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında fiziksel şartlarının uygun olmadığı gerekçe gösterilerek faaliyetinin durdurulma ve kapatılması kararının ardından elli kişinin de işine son verilmesi kararı hastane çalışanlarına Whatsapp üzerinden mesaj yoluyla iletildi. Kararı protesto etmek ve taleplerini ortaya koymak isteyen sağlık çalışanları bugün öğle saatlerinde hastanelerinin önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.