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Ankara'da garson olarak çalışan Özcan Öztürk: Turistler hakkını helal ederse belki cennete giderler, biz hakkımızı helal etmiyoruz

"Ben hakkımı kimseye helal etmiyorum, haklarımı alamıyorum ki helal edeyim"

17 Mayıs 2021 11:35

Tam kapanma süreci yarın sona erecek. İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşme kararlarını açıkladı. Kararlar, vatandaşın yüzünü güldürmedi. ANKA Haber Ajansı, Ankara'da vatandaşa, kapanma döneminin nasıl geçtiğini sordu. "Kapanma kötü geçti. Destek az verildi" diyen garson Özcan Öztürk, "Turistler hakkını helal ederse belki cennete giderler, biz hakkımızı helal etmiyoruz" sözleriyle sitem etti. 17 gündür evden çıkmayan Döne Akyüz, "Çok sıkıldım, rahatsızız. Dışarı çıkamıyoruz" diye dert yandı. 

İki yıldır işsiz olan Murat Vural ise "Oyumu AKP’ye veriyordum, şimdi tereddütteyim. Ben hakkımı kimseye helal etmiyorum, haklarımı alamıyorum ki helal edeyim" dedi. 

Tam kapanma ile ilgili düşünceleri sorulan emekli vatandaş Hamza Tekin ise "Milletin hali perişan. Turist dışarıda geziyor virüs yok, bizim halkımıza virüs var. Turistlerde virüs yok mu?" sözleriyle hükümetin aldığı kararları eleştirdi.

 

tam kapanmaTuristler hakkını helal ederse belki cennete giderlersokak röportajı

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