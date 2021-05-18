Ankara'da "Erdoğan'a hakkımızı helal etmiyoruz" diyen esnaf, vergi beyannamesini yaktı

Ankara’da esnaf, dükkanlarını açamazlarsa batma noktasına geldiklerini açıklayarak, vergi beyannamesini yaktı. Yaklaşık 1 yıldır dükkanının kapalı olduğunu ifade eden Nurcan Kızıl, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni destek paketinin yeterli olmadığını ifade etti. Kızıl, Erdoğan’ın 'helallik' talebine ise “Helal etmiyorum, etmem için hiçbir gerekçe yok. Hatta haram ediyorum” dedi.

Pandemide dükkânlarını açmadıkları için iflasın eşiğine gelen esnafın Ankara Valiliği önündeki eylemine izin verilmedi.

Polisin engeliyle karşılaşan esnaf, açıklamasını sokak arasında yaptı. “Artık yeter” yazılı pankartı taşıyan esnaf, vergi beyannamelerini yaktı. Esnaf, “Bundan sonra vergi de yok, mergi de yok. Bu da battığımızın sembolüdür” dedi.

“Kiram 4 bin lira"

Yaklaşık 1 yıldır dükkanlarının kapalı olduğuna dikkat çeken Nurcan Kızıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı 3 bin lira ve 5 bin liralık yardımların esnafın batmasının önüne geçemeyeceğini vurgulayarak, “Benim bir aylık kiram 4 bin lira. Vergilerimiz alınmaya devam ediyor. 3 ayda bir yapılandırma için ödeme yapıyorum. İş yaptırmıyorsun, vergini almaya devam ediyorsun” diye konuştu.

Kızıl, esnaf intiharlarının arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Devletin benim dükkanımı kapatmak ve benden vergi talep edebilmesi için benim giderlerimi karşılaması gerekli. Benden vergi almayacak. Neyin vergisini alıyor?... Faturalarımı ödemem lazım, ayrıca yaşamsal ihtiyaçlarımı giderebilmek için bana yine destek sunman lazım.”

“Helal etmek için gerekçe yok"

Kızıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helallik talebine “Helal etmiyorum, etmem için hiçbir gerekçe yok. Hatta haram ediyorum” dedi.

“Benim kiram 6 bin lira"

Eylemde maske takmadığı için para cezası kesilen esnaf ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açıkladığı desteklerin çoğundan esnafın yararlanamayacağını ileri sürerek, şunları kaydetti:

“5 bin lira komik bir rakam. Totali 4 milyar küsur. Bir tane müteahhittin sildikleri vergi kalemi bile 4 milyar liradan fazladır… Esnaf başı 5 bin liraymış. Çoğuna bu verilmeyecektir. Kelime oyunları yaptıklarını düşünüyorum. 3 bin liraysa ben onlara 3 bin lirasını geri vereyim. Benim kiram 6 bin lira.”

Turizm Bakanlığı'na tepki

Arkadaşları adına ortak açıklamayı okuyan Fatih Yerli ise ekmek teknelerini istediklerini belirterek, 1 Haziran’da açılma kararı verilmezse dükkanlarını kendilerinin açacaklarını söyledi. Yerli, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turistlere çağrı yaptığı videosuna da tepki göstererek, “Halkımız ‘aşıları tam’ ibaresi bulunacak köleler değildir. İnsanlığımıza sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

Eyleme katılan bir esnafa da maske takmadığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

Kaynak: ANKA