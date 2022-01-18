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Ankara'da Enes Kara eylemine, ters kelepçeli gözaltı

18 Ocak 2022 10:05

Ankara’da bir grup üniversiteli, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın yaşamına son vermesini protesto etti. Polis “Enes Kara isyanımızdır” sloganı atan çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

Ankara’da bir grup üniversite öğrencisi akşam saatlerinde Çankaya Tunalı Hilmi Caddesi’nde, Enes Kara’nın ölümünü protesto etti. “Enes Kara isyanımızdır” sloganı atan gençler, bu sözün yazılı olduğu pankartı da açmak istedi, ancak polis müdahale ederek buna izin vermedi. Çok sayıda genç gözaltına alınırken, oradan geçen bazı vatandaşların “Yapmayın onlar daha çocuk” diyerek polisin sert tavrını eleştirmesi dikkat çekti.

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