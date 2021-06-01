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Ankara'da elinde ekmek bıçağıyla yarı çıplak gezen adam, polis aracını kaçırdı

Şüpheli, iki kilometrelik takip sonunda yakalandı

01 Haziran 2021 14:33

Ankara Kahramankazan’da elinde ekmek bıçağı ile yarı çıplak halde gezen adam, polis aracını kaçırdı. Çocuk istismarı dahil pek çok suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, iki kilometrelik takip sonunda yakalandı. 

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde elinde ekmek bıçağı ile sokakta yarı çıplak gezen Murat A.'yı gören mahalle sakinleri polise haber verdi. Şüpheli şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis aracına saldırdı.

Önce aracın sürücü tarafında bulunan camı kıran adam, daha sonra polis memurunun üzerine yürüdü. Murat A.'nın üzerine yürüdüğünü gören polis, dört el ateş etti. Ayağından yaralanan Murat A., polislerin kendine müdahale ettiği sırada aracın boş olmasından faydalanarak direksiyona geçti.

Kaçmaya başlayan Murat A., yaklaşık 2 kilometre sonra kendisini takip eden polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüpheli, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. 

Olay sırasında ayağından yaralanan şüpheli, gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Cezaevinden yakın tarihte çıktığı öğrenilen Murat A.'nın yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapma, çocuk istismarı gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

 

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