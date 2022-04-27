Ankara'da elinde birasıyla yürüyen 'çıplak vatandaş' görüldü

Ankara'da Sakarya caddesinde bir vatandaş elinde bira ile çıplak bir şekilde yürürken vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yürüyen vatandaşın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Cadde boyu çıplak halde yürüyen vatandaşın neden böyle bir şekilde yürüdüğü anlaşılmazken, görüntüler Şener Şen'in oynadığı Çıplak Vatandaş filmini hatırlattı. Filmde dönemin memur kesiminin geçim sıkıntılarını ve bu sıkıntılardan bunalan İbrahim'in (Şener Şen) bozulan psikolojisi anlatılıyor.