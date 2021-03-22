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Ankara'da kısa süreli dolu yağışı yaşandı

22 Mart 2021 15:34

Ankara'da etkili olan sağanak yağışla birlikte kentin bazı bölgelerinde dolu yağışı da görüldü.

Kısa süreli etkili olan yağış ile birlikte bazı bölgeler beyaza büründü. Bazı sürücüler, araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi.

Başkent'te sabahtan bu yana yer yer etkili olan sağanağın ardından öğleden sonra kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri de oluştu. Bazı sürücüler, araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi.

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