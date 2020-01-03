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Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktı

03 Ocak 2020 10:46

Ankara'da Doğu Ekspresi treninin boş olan lokomotif ve jeneratör vagonu raydan çıktı. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi treni, Ankara Garı'ndan boş olarak hareket edip, Marşandiz Bakım İstasyonu'na giderken kontrolden çıktı. Trenin lokomotifi ile arkasındaki jeneratör vagon raydan çıktı. Jeneratör vagon devrilirken, kazada ölen ve yaralanan olmadı. Lokomotif ve vagonu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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