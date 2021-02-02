Ankara'da Boğaziçi'ne destek için toplanan öğrencilere polis müdahalesi

Ankara'da Kızılay Meydanı'nda Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik gözaltı operasyonunu protesto etmek için toplanan ODTÜ'lü öğrencilere polis müdahale etti.

Öğrenci İnisiyatifi isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda 3'ü Öğrenci İnisiyatifi üyesi, en az 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Paylaşımda ayrıca polisin gözaltı müdahalesi sırasında şiddet gören ve dişi kırılan bir öğrencinin fotoğrafı da paylaşıldı.