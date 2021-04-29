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Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına polis müdahale etti

29 Nisan 2021 13:17

Ankara’da yapılmak istenen 1 Mayıs İşçi Bayramı açıklamasına polis müdahale etti. SOL Parti müdahalede yaralananların olduğunu duyurdu. 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İç Anadolu Bölge Temsilciliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyonu, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMO)ile Ankara Tabip Odası’nın (ATO) çağrısıyla Sakarya Caddesi’nde “Umut Yan Yana” sloganıyla yapılmak istenen 1 Mayıs İşçi Bayramı açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasının ardından polisle arbede yaşandı.

SOL Parti, yaptığı ilk açıklamada, “Ankara'da 1 Mayıs açıklaması sonrasında polis SOL Parti'ye saldırdı. Pek çok arkadaşımız yaralandı” ifadesini kullandı. 

 

Ankara1 Mayıspolismüdahale

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