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Youtuberlar stüdyolarına yeniden kavuşuyor; Ankara Büyükşehir Belediyesi ücretsiz hizmet sunmaya başladı

Başkentli yetenekler stüdyoları ve birçok ekipmanı ücretsiz olarak kullanabilecek

18 Mart 2021 13:06

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaralı Youtube içerik üreticilerine destek olmak amacıyla ücretsiz stüdyo imkanı sağladıkları hizmete yeniden başlıyor.

Pandemi kısıtlamaları sebebiyle ara verilen ücretsiz stüdyo hizmeti, normalleşme süreciyle birlikte hijyen tedbirleri dahilinde tekrar açılıyor. Ankaralı Youtube içerik üreticilerini desteklemek ve dünyaya açılmalarını sağlamayı hedefleyen hizmet için ön başvuru süreci başladı.

Hizmetten yararlanmak isteyenlerin haftanın iki günü (Salı ve Çarşamba) 10.00-11.00, 11.00-12.00, 14.00-15 ve 15.00-16.00 saatleri arasında randevu talebinde bulunabilecek ve video çekimlerini kendilerine ayrılan 1 saatlik zamanda yapabilecek. Stüdyonun dışında hizmetten yararlanmak isteyenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile muvaffakiyet imzalayarak ışık, masa, sandalye, green box gibi birçok ekipmanı da ücretsiz olarak kullanabilecek.

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