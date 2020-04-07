T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden otobüslerde 'sosyal mesafeni koru' farkındalığı

07 Nisan 2020 16:33

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1470 adet EGO otobüsünün koltuklarına sosyal mesafeyi korumaya yönelik farkındalık yaratmak için 'sağlığın için mesafeni koru, koltuğu boş bırak' çıkartmaları yapıştırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok tedbiri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Başkentlileri bilinçlendirmek amacıyla uyarıcı nitelikte önlemler alan Büyükşehir Belediyesi, sosyal mesafenin korunması için de titiz bir çalışma yürütüyor.

AŞTİ, belediye hizmet binaları, marketler, asansörler ve toplu taşıma araçlarına 'mesafeni koru' içerikli yer yapıştırmaları uygulayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de EGO otobüslerinin koltuklarına 'sağlığın için mesafeni koru, koltuğu boş bırak' çıkartmaları yerleştirdi.

EGO Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı Merkez Atölye Müdürü Emin Gökhan İlhan, toplum sağlığını korumanın öncelikleri olduğuna dikkat çekerek, "Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin uygulanabilmesi adına, halkımızda duyarlılık oluşturabilmek için bin 470 otobüsümüzde bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz" dedi.

ETİKETLER

ankaraankara büyükşehir belediyesiEmin Gökhan İlhanankarabaşkentegootobüshizmetaşti

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2020

Covid-19 nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenine 'robotlarla çözüm'

Köln’de Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı

KKTC Turizm Bakanı Üstel: Tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum

Almanya’da demokrasinin Korona ile sınavı

Kitaba yerleştirilip gönderilen uyuşturucu kargosu polise yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Davutoğlu konuştu: Ben ve MİT Başkanı Hakan Fidan ısrar ettik;...

4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?...

Hindistan-Çin sınırındaki Sikkim'de gerilim tırmanıyor ...

RTÜK'ten Sevda Noyan kararı; Ülke TV'ye 3 kez program durdurma...

AKP Çorum Kadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan'a: Allah çocuklarımın ömründen alsın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24