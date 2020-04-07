Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden otobüslerde 'sosyal mesafeni koru' farkındalığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1470 adet EGO otobüsünün koltuklarına sosyal mesafeyi korumaya yönelik farkındalık yaratmak için 'sağlığın için mesafeni koru, koltuğu boş bırak' çıkartmaları yapıştırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok tedbiri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Başkentlileri bilinçlendirmek amacıyla uyarıcı nitelikte önlemler alan Büyükşehir Belediyesi, sosyal mesafenin korunması için de titiz bir çalışma yürütüyor.

AŞTİ, belediye hizmet binaları, marketler, asansörler ve toplu taşıma araçlarına 'mesafeni koru' içerikli yer yapıştırmaları uygulayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de EGO otobüslerinin koltuklarına 'sağlığın için mesafeni koru, koltuğu boş bırak' çıkartmaları yerleştirdi.

EGO Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı Merkez Atölye Müdürü Emin Gökhan İlhan, toplum sağlığını korumanın öncelikleri olduğuna dikkat çekerek, "Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin uygulanabilmesi adına, halkımızda duyarlılık oluşturabilmek için bin 470 otobüsümüzde bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz" dedi.