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Ankara Büyükşehir Belediyesi: Geliyor gelmekte olan...

Paylaşıma "Geliyor gelmekte olan..." notu düşüldü

22 Kasım 2021 20:55

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Twitter hesabından Ankaralıların oy çokluğuyla rengini belirlediği kırmızı beyaz EGO otobüslerini paylaştı. Paylaşıma "Geliyor gelmekte olan..." notu düşüldü. 

2013 yılından sonra ilk kez alınan 301 yeni otobüsün dış giydirme ve koltuk rengi tasarımlarını düzenlenen anketle Başkentliler belirlemişti. ‘’BLD 4.0’’ uygulamaları kapsamında Başkent Mobil’de ‘’Söz Hakkı’’ bölümünde 17 bin 135 oyun kullanıldığı anketin sonucuna göre Başkent’in yeni otobüslerinin rengi 5 bin 98 oyla kırmızı-beyaz olmuştu.

 

 

abbegoankara

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